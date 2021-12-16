صور: مراسم توقيع الكاظمي 15 عقداً مع الصين لبناء 1000 مدرسة

2021/12/16 | 14:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وقع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، مع الصين 15 عقدا لانشاء 679 مبنى مدرسياً.

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وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (16 كانون الأول 2021)، إنه "برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، جرت اليوم الخميس، مراسم توقيع خمسة عشر عقداً مع الجانب الصيني لبناء ألف مبنى مدرسي في مختلف أنحاء العراق؛ وذلك ضمن اتفاقية إطار التعاون بين الحكومتين العراقية والصينية".

وأوضح البيان "مثّل الجانب العراقي في التوقيع، المدير التنفيذي للجنة العليا لبناء المدارس كرار محمد، فيما مثّل الجانب الصيني نائب رئيس شركة باور تشاينا لي دزي، لإنشاء 679 مبنى مدرسياً".

وأضاف أن "التوقيع جرى مع الجانب الصيني متمثلاً بالمدير الإقليمي لشركة سينو تيك كو جون؛ لأجل بناء 321 مبنى مدرسياً".

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