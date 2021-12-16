تركيا تدين سجن موظف في قنصليتها برودس اليونانية

2021/12/16 | 14:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدانت وزارة الخارجية التركية حكماً قضائياً في اليونان بسجن أحد الموظفين المحليين في قنصليتها العامة في جزيرة رودس، بتهمة التجسس.

ونقلت وكالة الأنباء التركية اليوم الخميس عن الوزارة في بيان “ندين الحكم الصادر بالسجن 5 أعوام ضدموظف متعاقد لدى قنصليتنا العامة في جزيرة رودس”.

وأضافت “في جلسة الاستماع التي استمرت 3 أيام في رودس، انتهكت جميع المبادئ الأساسية للقانون، فضلاً عن حق الدفاع”.

وأكدت الخارجية التركية أنها ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في القانون اليوناني المحلي والدولي لحماية حقوق موظفيها.

وفي وقت سابق، أصدرت محكمة في جزيرة رودس اليونانية، حكما بسجن موظف متعاقد مع القنصلية التركية في رودس، وهو يوناني، بتهمة التجسس على خلفية التقاط صور لسفن.

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