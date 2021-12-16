القضاء المغربي يسمح بتسليم فرد من أقلية الأويغور إلى الصين

2021/12/16 | 14:56 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت محكمة النقض المغربية على تسليم صيني ينتمي لأقلية الأويغور المسلمة اعتُقل في تموز/يوليو لدى وصوله إلى المغرب ومطلوب لدى الصين بتهمة ارتكاب “أعمال إرهابية”، بحسب ما أفاد محاميه الخميس وكالة فرانس برس.وأوضح ميلود قنديل أن “القضاء أكد أمس … Readmore

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