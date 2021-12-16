لأول مرة في المملكة.. سعوديتان تشاركان في رالي داكار

2021/12/16 | 15:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منح الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الخميس، التراخيص اللازمة لمشاركة السائقتين السعوديتين دانية عقيل، ومشاعل العبيدان، في رالي داكار السعودية 2022.

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