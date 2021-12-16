2021/12/16 | 15:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أصدر الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، اليوم الخميس، توجيهاً بشأن تعويض الأراضي المخصصة لوزارة الدفاع.وذكر مكتبه الإعلامي في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “الغزي، ثمن الجهود المشتركة بين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توجيه حكومي بشأن تعويض الأراضي المخصصة لوزارة الدفاع المركز الخبري الوطني.

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