شاهد بالفيديو.. أمن العراق الغذائي ينهار .. والسلاح يغتال محاصيل المزارعين | نشرة اخبار الثالثة

2021/12/16 | 15:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: sLdzX-OM0bk

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