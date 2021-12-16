ما الذي يعنيه قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على المستثمرين؟

2021/12/16 | 15:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشرح كريستين بيترلي من Citi Global Investment ما الذي يمكن أن تعنيه قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة لمحفظتك في العام المقبل.

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