الغزي يصدر توجيهاً بشأن تعويض الأراضي المخصصة لوزارة الدفاع

2021/12/16 | 15:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

أصدر الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، اليوم الخميس، توجيهاً بشأن تعويض الأراضي المخصصة لوزارة الدفاع.

وذكر مكتبه الإعلامي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الغزي، ثمن الجهود المشتركة بين الجهات ذات العلاقة، بشأن الفترة القياسية التي تم خلالها إكمال المرحلة الأولى من تنفيذ قرار مجلس الوزراء (343 لسنة 2021)، الخاص بإجراءات تمليك قطع الأراضي المُعدّة لتطوير وتوسعة الحضرة الكاظمية المقدسة".

ووجّه الأمين العام "دائرة عقارات الدولة بتسريع إجراءاتها ضمن المرحلة الثانية الخاصة بتعويض الأراضي المخصصة لوزارة الدفاع بأرض خارج المدينة، فضلاً عن إزالة التعارضات المتعلقة بالأراضي المُقرّة بموجب قرار مجلس الوزراء".

من جانبها أكدت أمانة بغداد وديوان الوقف الشيعي خلال الاجتماع التنسيقي الخاص بتنفيذ قرار مجلس الوزراء المذكور، "إكمالهما إجراءات استملاك قطع الأراضي للعتبة الكاظمية المقدسة والبالغ عددها (298) قطعة، باستثناء إحدى قطع الأراضي التي يتم العمل على معالجة الإجراءات الإدارية الخاصة باستملاكها".

يذكر أن الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي أمهل المؤسسات المعنية بإكمال إجراءات تمليك الأراضي الخاصة بتوسعة الحضرة الكاظمية المقدسة خلال مدة أقصاها سبعة أيام.

وحضر الاجتماع كل من رئيس ديوان الوقف الشيعي، ومستشاري رئيس مجلس الوزراء، والمديرين العامين للدوائر القانونية من الجهات ذات العلاقة، لوضع التكييف القانوني بشأن تطبيق قرار مجلس الوزراء (343 لسنة 2021) الخاص بتوسعة الصحن الشريف للإمامين الكاظمين عليهما السلام، حيث خصص من خلاله قطع الأراضي المطلوبة من العتبة الكاظمية المطهرة مجاناً؛ لتوسعة الصحن الشريف أو بنائه وإعادة تأهيل المدارس الدينية القديمة، أو تنفيذ مشروعات تصب في خدمة الزائرين.

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