البحرية الأميركية تعلن إنقاذ خمسة مهربي مخدرات إيرانيين في خليج عمان

2021/12/16 | 15:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي-(أ ف ب) – أعلنت البحرية الأميركية في بيان الخميس أنها أنقذت خمسة بحارة إيرانيين أصيبوا في انفجار اندلع على متن سفينتهم عندما كانت تنقل المخدرات أثناء عبورها خليج عمان.وقالت القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية إن “أفراد البحرية الأميركية أنقذوا خمسة بحارة في 15 من كانون الأول/ديسمبر بعد اندلاع حريق تسبب في انفجار […]

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