التجارة العراقية تعزز التخزين المحلي من القمح بتعاقدات أجنبية

2021/12/16 | 15:13 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: باشرت وزارة التجارة العراقية، اليوم الخميس، باجراءات التعاقد لتوريد القمح الاجنبي، فيما أشارت إلى اتخاذها إجراءات استعدادا للموسم التسويقي ولمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون لوكالة الانباء العراقية …

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