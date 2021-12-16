2021/12/16 | 15:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة التربية، جدول الامتحانات الوزارية الدور الثاني التكميلي، للتعليم المهني ولكافة الفروع والتخصصات (الصناعي، التجاري، الفنون التطبيقية، الزراعي، فرع الحاسوب وتقنية المعلومات، التمريض ) للعام الدراسي 2020-2021.

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