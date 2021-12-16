2021/12/16 | 15:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلن قسم مكافحة المخدرات في البصرة، القاء القبض على (٧) متهمين في البصرة.وذكر القسم في بيان، انه”من خلال معلومات استخبارية دقيقة من القاء القبض على ( 7 ) متهمين بينهم نساء، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البصرة..



اعتقال 7 متهمين بينهم نساء في حوزتهم كريستال وأسلحة المركز الخبري الوطني.

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