التربية تنشر جدول الامتحانات الوزارية الدور الثاني التكميلي للتعليم المهني

2021/12/16 | 15:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نشرت وزارة التربية، اليوم الخميس، جدول الامتحانات الوزارية الدور الثاني التكميلي للتعليم المهني ولكافة الفروع والتخصصات (الصناعي، التجاري، الفنون التطبيقية، الزراعي، فرع الحاسوب وتقنية المعلومات، التمريض) للعام الدراسي 2020-2021.

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