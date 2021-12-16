2021/12/16 | 15:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رؤساء الاتحادات الخليجية يحددون موعد إقامة خليجي 25 بالبصرة

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