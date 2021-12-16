القبض على متهم بعد ساعات من ارتكابه جريمة قتل في جلولاء بديالى

2021/12/16 | 15:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / القت قوة امنية القبض على متهم بعد ساعات من ارتكابه جريمة قتل احد اقاربه في محافظ ديالى .وقال مصدر في الشرطة لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان قوة من الشرطة اعتقلت متهما بعد ساعات من ارتكابه جريمة قتل أحد أقاربه في منطقة المهافيف بضواحي جلولاء شمال شرق بعقوبة ".واضاف :"ان التحقيقات الاولية تشير الى ان الحادث وقع بسبب خلافات سابقة "./انتهى

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