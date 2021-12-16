افتتاح قاعات تدريبية ومختبرات في شركة نفط ميسان

2021/12/16 | 15:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / اعلنت شركة نفط ميسان عن افتتاح اربع قاعات خصصت اثنتان منها للمؤتمرات ،واثنتان للدورات التدريبية لنظام (IT) في قسم التدريب والتطوير ، بالاضافة الى افتتاح مختبر في قسم البحوث والسيطرة النوعية بمواصفات المختبرات العالمية الحديثة .وذكر بيان للشركة :" ان القاعات تم تجهيزها بأحدث الاجهزة والمستلزمات من شركات معتمدة ورصينة ومتخصصة بتلك المجالات ومن افضل المناشئ العالمية ، وذلك بهدف تحقيق افضل المستويات العلمية والتطويرية ومن اجل الاستمرار في زيادة الانتاج النفطي لشركة نفط ميسان"./انتهى

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