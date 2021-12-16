العراق يوقع 15 عقدا مع الصين لبناء ألف مدرسة

2021/12/16 | 15:22 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي جرت اليوم مراسم توقيع خمسة عشر عقداً مع الجانب الصيني لبناء ألف مبنى مدرسي.

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