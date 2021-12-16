اتحاد كأس الخليج العربي يجدد الثقة بالعراق لتنظيم خليجي 25

2021/12/16 | 15:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

جدد اتحاد كأس الخليج العربي لكرةِ القدم، ثقته بتنظيم البصرة "خليجي 25" في الاجتماع الذي عقد الخميس في الدوحة، برئاسةِ رئيس الاتحاد حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، وبحضور الأعضاء من رؤساء الاتحادات الخليجية لكرة القدم.

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وقالَ وزير الشباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (16 كانون الاول 2021)، إنه "تم اعتماد البصرة بصورة نهائية لتنظيم خليجي25 في شهر كانون الثاني 2023 ، مع ضرورةِ اكتمال المتطلبات الخاصة بالبطولةِ في 2022/6/30".

وأضاف ان "البصرة ستكون بأتم الجاهزيةِ لاحتضان خليجي ٢٥، وإكمال جميع المتطلبات في وقتها المحدد، والسعي إلى أن تكون البطولة مميزةً وملبيةً لتطلعاتِ الجميع".

وأشار درجال الى ان "وجود الدولة البديلة يعدُ من الأمورِ الخاصة بالبطولة، كما انها تدفعنا الى العملِ الجاد لتوفير جميع مستلزماتِ إقامتها في البصرة بنجاحٍ تام".

واختتم وزير الشباب والرياضة، رئيس اتحاد الكرة، عدنان درجال، حديثه بالقول: "أتقدم بالشكر الجزيل الى جميع رؤساءِ الاتحاداتِ الخليجية الأشقاء للتجديد للبصرة لتنظيم البطولة، ولدينا الثقةُ الكبيرةُ بتعاون الحكومتين المركزية والمحلية في البصرة من أجل أن تظهر خليجي ٢٥ بأبهى صورةٍ وتحتضن الأشقاء بمحبةٍ وترحاب".

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