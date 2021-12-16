"لا شيء يخيفني أكثر من والدي".. أفغانيات يواجهن عنف عائلتهن بعد عودة طالبان

2021/12/16 | 15:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الثالث من ديسمبر، طلب القائد الأعلى لحركة طالبان من الحكومة في مرسوم "اتخاذ إجراءات جادة لتطبيق حقوق المرأة" في أفغانستان، بينما تواجه النساء هناك انتكاسة في حرياتها النوعية التي اكتسبتها قبل عودة طالبان، ويواجهن ضغوط من الأهل أشد قسوة من إجراءات الحركة، على حد تعبيرهن.

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