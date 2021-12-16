2021/12/16 | 15:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني عقد مدير عام دائرة الصيانة والحفاظ على الاثار اياد حسن حمزة، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا مع مجموعة من المختصين في صندوق النصب العالمي ومدير متحف نينوى الحضاري.وقال حمزة في بيان تلقاه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اجتماع موسع لتأهيل متحف الموصل الحضاري المركز الخبري الوطني.

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