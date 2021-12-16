اعلام إسرائيلي: الجيش يجهز لحرب شاملة ضد إيران قد يستمر أثرها لسنوات

2021/12/16 | 15:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وسائل اعلام إسرائيلية بأن الجيش الاسرائيلي يتجهز لحرب شاملة ضد إيران، لن تكتفي فقط بالهجوم على المواقع النووية.

وقالت أن تل أبيب تعمل أيضا على تطوير قدرات من شأنها توسيع نطاق خياراتها ضد إيران، بعد الحصول على أنواع مختلفة من القنابل والصواريخ استعدادا للمواجهة.



ونقلت عن ضابط إسرائيلي رفيع قوله إن التنسيق مع الأمريكيين أمر استراتيجي، وفي صميم مصلحتنا، مشيرا إلى أنه سيمكننا من تنفيذ الهجوم بالاستفادة من معداتهم.

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