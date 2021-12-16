بالأسماء.. المفصولين السياسيين تعلن وجبة جديدة من المشمولين بالتعيين في 5 محافظات

2021/12/16 | 15:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدرت دائرة شؤون المفصولين السياسيين، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وجبةً جديدة من المشمولين بأحكام قانون المفصولين السياسيين رقم (24 لسنة 2005) المُعدّل؛ ضمن محافظات (بغداد، وكركوك، والمثنى، والديوانية، وميسان)؛ لغرض استكمال إجراءات التعيين والإحالة إلى التقاعد.وجاء في بيان للأمانة العامة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان الدائرة أرسلت الأضابير …

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المفصولين السياسيين تعلن وجبة جديدة من المشمولين بالتعيين في 5 محافظات أولاً على النور نيوز.

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