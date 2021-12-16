الحكومة العراقية توقع 15 عقداً مع الصين لبناء ألف مدرسة

2021/12/16 | 15:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد جرت برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، مراسم توقيع 15 عقداً مع الجانب الصيني لبناء ألف مبنى مدرسي في مختلف أنحاء العراق؛ ضمن اتفاقية إطار التعاون بين الحكومتين العراقية والصينية.وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “مثّل الجانب العراقي في التوقيع، المدير التنفيذي …

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