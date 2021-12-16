العثور على مضافة وحقل ألغام لداعش في جبال بادوش

2021/12/16 | 15:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

تمكنت القوات الأمنية، اليوم الاثنين، من العثور على مضافة وحقل الغام لداعش في جبال بادوش.

وقالت الهيئة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "وبعد ورود معلومات استخباراتية خرجت على الفور قوة من قيادة عمليات الحشد مع قوة من جهاز الأمن الوطني والجيش الى قرية لزاكة حيث تم العثور على حقل الغام متكون من عدد من العبوات، فيما قامت مفارز مكافحة المتفجرات بمعالجة المضافة وتفجيرها بشكل آمن".

وأضاف أن " قيادة عمليات نينوى للحشد تواصل عملياتها الاستباقية للقضاء على فلول داعش وتأمين مناطق المحافظة".

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