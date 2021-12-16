للحاق بالمتصدر .. ليفربول يلتقي نيوكاسل .. وتشيلسي يلتقي ايفرتون اليوم

2021/12/16 | 15:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تقام مساء اليوم 3 مباريات ضمن الجولة 17 للدوري الانكليزي الممتاز.ففي الساعة العاشرة والنصف بتوقيت بغداد يلتقي ليستر سيتي بضيفه توتنهام هوتسبيرز.ويحتل ليستر سيتي المركز التاسع برصيد 22 نقطة وتوتنهام المركز السابع برصيد 25 نقطة.وفي الساعة العاشرة و45 دقيقة يلتقي تشيلسي بضيفه ايفرتون .وياتي تشيلسي بالمركز الثالث برصيد 36 نقطة وايفرتون بالمركز 14 برصيد 18 نقطة.وفي الساعة الحادية عشرة يستضيف ليفربول نادي نيوكاسل يونايتد.ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 37 نقطة متخلفا عن المتصدر مان سيتي باربع نقاط ..بينما يحتل نادي نيوكاسل يونايتد المركز 19 برصيد 10 نقاط./انتهى3

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