العثور على مخلفات واعتدة جنوب شرق بغداد

2021/12/16 | 15:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / عثرت قوة امنية مشتركة على مخلفات واعتدة حربية مدفونة في منطقة (هور اللج) جنوب شرق بغداد.وذكر بيان للشرطة الاتحادية :" تتكون المخلفات من صاروخي قاذفة RBG7 وحشوة صاروخ ومجمع رشاش BKC وصاروخ نمساوي بالاضافة إلى 178 اطلاقة وعجينة TNT وفتيل اشتعال ، تم رفعها من قبل مفارز الجهد الهندسي "./انتهى3

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