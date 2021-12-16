وزير الموارد: أزمة شح المياه الحالية سوف يتم تجاوزها

2021/12/16 | 15:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الموارد المائية مهدي رشيد

الحمداني، أزمة شح المياه الحالية سوف

يتم تجاوزها بتعاون الجميع وخصوصا

الوزارات ذات العلاقة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "وزير الموارد المائية

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