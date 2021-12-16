2021/12/16 | 15:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الخميس، إطلاق الوجبة الخامسة عشرة من منح العودة، والبالغة مليون ونصف المليون دينار لكل أسرة عائدة من النزوح إلى مناطق سكناها الأصلية، مؤكدة أن الوجبة شملت 2600 عائلة عائدة من النزوح الطارئ إلى مناطقها الاصلية.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه (16 كانون الأول 2021)، إنه "تم إطلاق منحة العودة للأسر العائدة من النزوح الطارئ وبعدد محدود بسبب عدم توفر التخصيصات المالية الكافية".

وبينت أن المنحة تبلغ "مليون ونصف المليون دينار لكل اسرة عائدة من النزوح إلى مناطق سكناها الأصلية"، مشيرة إلى أن "الوجبة شملت (2600) عائلة عائدة من النزوح الطارئ الى مناطقها الاصلية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهجرة تطلق الوجبة الخامسة عشرة من مُنحة العائدين إلى مناطقهم) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهجرة تطلق الوجبة الخامسة عشرة من مُنحة العائدين إلى مناطقهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).