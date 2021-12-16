تدشين تمثال لمارادونا في المطار الرئيس بالأرجنتين

2021/12/16 | 15:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم كشف النقاب عن تمثال للأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا داخل مطار إيزيزا الدولي، وذلك وفقاً لما أعلنته الشركة المُشغلة للمطار الرئيسي في الأرجنتين (إيروبويرتوس أرخنتينا 2000).وتم صناعة تمثال الأسطورة الراحل، الذي توفى في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 عن عمر ناهز 60 عاماً، بالحجم الطبيعي، ويستعيد صورته لحظة عزف النشيد الوطني للأرجنتين في مونديال المكسيك 1986.

وقبل كشف النقاب عنه اليوم، زار كل من زوجه مارادونا سابقاً، كلاوديا فيافانيي، وابنتيه دالما وجيانينا مارادونا، وشقيقه راؤول مارادونا، التمثال في مراسم حميمية وخاصة داخل المطار، قبل التوجه للسعودية لمشاهدة مباراة بوكا جونيورز الأرجنتيني وبرشلونة الإسباني على الكأس التي تحمل اسم الأسطورة الراحل.

وتعود فكرة إقامة تمثال مارادونا في المطار الرئيس في البلاد، إلى سنوات سابقة نظراً للعلاقة القوية التي تربط صاحب القميص رقم 10، ومؤسس شركة الطيران، إدواردو إيورنيكيان، وفقاً لما أعلنته الشركة في بيان.

وتعد شركة (إيروبويرتوس أرخنتينا 2000) أحد أكبر مشغلي المطارات في العالم، حيث تدير 35 مطاراً، وأكثر من ألفين و627 موظف.

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