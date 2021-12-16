2021/12/16 | 15:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، جدول الامتحانات الوزارية الدور الثاني التكميلي للتعليم المهني لكافة الفروع والتخصصات (الصناعي، التجاري، الفنون التطبيقية، الزراعي، فرع الحاسوب وتقنية المعلومات ، التمريض ) للعام الدراسي 2020-2021.

وأدناه نص الجدول:

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