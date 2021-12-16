2021/12/16 | 16:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تمكنت القوات الأمنية، اليوم الاثنين، من العثور على مضافة وحقل الغام لداعش في جبال بادوش.وقالت هيئة الحشد الشعبي في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنه “وبعد ورود معلومات استخباراتية خرجت على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد يعثر على مضافة وحقل ألغام لداعش في بادوش المركز الخبري الوطني.

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