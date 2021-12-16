دولة مجاورة للعراق تسجل إصابات بمتحور “أوميكرون”

2021/12/16 | 16:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الخميس، تسجيل 5 إصابات جديدة بمتحور “أوميكرون” من فيروس كورونا، جميعهم قادمون من الخارج.وقال مسؤول ملف كورونا عادل البلبيسي، بحسب وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، أن “جميع المصابين تم عزلهم مؤسسيا في أحد فنادق العاصمة عمان”.وأشار إلى أن “وزارة الصحة الأردنية تعمل على متابعة واستقصاء …

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