شملت 2600 عائلة.. الهجرة تطلق المنحة الـ 15 للعائدين إلى مناطقهم المحررة

2021/12/16 | 16:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الخميس، إطلاق الوجبة الخامسة عشر من منحة المليون ونصف المليون دينار للعائدين لمناطقهم المحررة والتي شملت 2600 عائلة.وأوضحت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “سيتم صرف المنحة بإذن الله تعالى ابتداء من اليوم وعن طريق البطاقة_الذكية”.أسماء المشمولين بالمنحة، عبر الرابط أدناه: …

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الهجرة تطلق المنحة الـ 15 للعائدين إلى مناطقهم المحررة أولاً على النور نيوز.

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