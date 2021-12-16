2021/12/16 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ابراهيم_خليل_العلاف الدكتور صفاء الحافظ الاكاديمي الماركسي الوطني العراقي المتنور استاذ التاريخ الحديث المتمرس - جامعة الموصل ومنذ ان بدأت اقرأ ، ومجايلي ، عن الماركسية في مطلع الستينات من القرن الماضي ، وانا طالب في قسم التاريخ بكلية التربية – جامعة بغداد 1964-1968 ، كان اسم الدكتور صفاء الحافظ يقفز أمامي ، وتعمقت قراءتي للماركسية ، وانا العروبي القومي اليساري من خلال محاضرات وكتابات شيخي واستاذي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدكتور صفاء الحافظ الاكاديمي الماركسي الوطني العراقي المتنور - ابراهيم خليل العلاف) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدكتور صفاء الحافظ الاكاديمي الماركسي الوطني العراقي المتنور - ابراهيم خليل العلاف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).