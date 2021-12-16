الولايات المتحدة في مأزق صنعته بيدها - سنية الحسيني

2021/12/16 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سنية_الحسيني تواجه واشنطن اليوم تهديدين عسكريين خطيرين، من قبل أعتى قوتين منافستين، أحدهما في الشرق والأخرى في الغرب، فما بين تهديد الصين، التي تحاصر سفنها وطائراتها المقاتلة تايوان، وما بين حشد روسيا لقواتها العسكرية على الحدود الشرقية لأوكرانيا، تقف واشنطن في موقف لا تحسد عليه، ومشكوك في قدرتها على مواجهته، في ظل ثنائية مصدريه وهويتهما.



ولا يعتبر الانفجار العسكري مستبعداً في كلتا الحالتين، فتتمثل استراتيجة ر ......





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