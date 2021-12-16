شاهد.. عاصفة تُسقط شجرة على منزل رجل نائم

2021/12/16 | 16:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقطت شجرة كبيرة على منزل رجل في أمريكا بعد عاصفة قوية وهو نائم، قائلًا إنها شجرة قديمة وجزء من العائلة.

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