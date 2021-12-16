تحليل.. إلى أين تتجه بورصات الخليج ومصر بعد قرارات الفيدرالي؟

2021/12/16 | 16:13 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر- محمود جمال: جاء قرار البنك المركزي الأمريكي الفيدرالي برفع الفائدة 3 مرات العام المقبل رغم ارتفاع وتيرة التضخم بأعلى معدلاتها في 39 عامًا أقل من التوقعات وهو ما ينبأ بزيادة شهية المخاطرة بأسواق الأسهم ومن ثم استكمال مسارها الصاعد خلال …

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