الجوية يفوز على أربيل بهدف مقابل لا شيء

2021/12/16 | 16:19 - المصدر: بغداد اليوم

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حقق نادي القوة الجوية فوزا مهما على أربيل بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي احتضنها ملعب دهوك و هو الملعب البديل لاربيل تنفيذا للعقوبة التي أصدرها الاتحاد بحقه بعد أحداث مباراة الشرطة و بدون جمهور.انتهى الشوط الاول بتقدم الجوية عن طريق قائده حمادي احمد بالدقيقة 33وفي الشوط الثاني حافظ الصقور على هدفهم و يخرجوا من المباراة فائزين.وبهذا الفوز وصل الجوية عند النقطة 28 بالمركز الرابع و بانتظار منافسيهم الشرطة و الزوراء بالإضافة إلى نفط الوسط.وفي ملعب الكرخ تعادل الكرخ و أمانة بغداد سلبيا في مباراة متوسطة المستوى.

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