عدد حالات الوفاة: 13.. الصحة تعلن الموقف الوبائي لهذا اليوم

2021/12/16 | 16:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 13 حالة في عموم محافظات البلاد.

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