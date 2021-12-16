القوة الجوية يتخطى اربيل بصعوبة في ممتاز الكرة

2021/12/16 | 16:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قاد حمادي احمد فريقه القوة الجوية للفوز على اربيل ضمن منافسات الدوري الممتاز بكرة القدم.

وتواجه الفريقان على ملعب دهوك ضمن الجولة 13 من البطولة.

وحمل هدف اللقاء الوحيد توقيع حمادي احمد في الدقيقة 33 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز اصبح رصيد الصقور 28 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد اربيل عند النقطة الثامنة في المركز السابع عشر.

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