مغنية أميركية شهيرة تروي معاناتها مع

2021/12/16 | 16:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت المغنية الحائزة على عدة جوائز غرامي، بيلي إيليش، عن إدمانها على مشاهدة المواد الإباحية، بدءا من سن 11 عاما، وكيف تسبب ذلك في تعرضها لكوابيس وأفسد حياتها العاطفية.

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