ملعب غولف في دبي لتصميمه بُعد عالمي.. كيف يبدو؟

2021/12/16 | 16:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمعايير عالمية وأجواء مميزة، يُقدّم نادي إلس للغولف في مدينة دبي الرياضية، تجربة فريدة من نوعها تشجّعك على زيارته مرارًا وتكرارًا!

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