2021/12/16 | 16:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الأعرجي يؤكد حرص العراق على تطوير علاقاته مع محيطه العربي والإقليمي » وكالة الأنباء العراقية

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اليوم, 16:41

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