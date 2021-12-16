2021/12/16 | 16:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم الخميس، عن تسلمها قوائم بأسماء الصحفيين من المشمولين بالمكاآفات التشجيعية “منحة الصحفيين” من نقابة الصحفيين العراقيين.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد العلياوي في تصريح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الثقافة تكشف آخر تطورات منحة الصحفيين وتتحدث عن “أزمة” المركز الخبري الوطني.

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