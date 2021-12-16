القوة الجوية يتغلب على اربيل وأمانة بغداد يتعادل سلبياً مع الكرخ

2021/12/16 | 16:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / حقق فريق القوة الجوية فوزاً مهماً وصعباً على فريق اربيل بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة لدوري الكرة الممتاز في المباراة التي اقيمت على ملعب دهوك مساء اليوم الخميس، وهو الملعب المفترض لنادي اربيل بعد قرار لجنة الانضباط بنقل مباريات أربيل خارج ملعبه على خلفية احداث مباراته امام فريق الشرطة في كأس العراق.سجل هدف الفوز الوحيد للقوة الجوية اللاعب حمادي احمد بالدقيقة 34 من عمر المباراة، ليرفع رصيده إلى النقطة 28 في المركز الرابع.وفي مباراة ثانية، خيم التعادل السلبي على لقاء فريقي امانة بغداد والكرخ، في ملعب امانة بغداد، ليبقى فريق الامانة عند المركز التاسع برصيد 17 نقطة، بينما فشل الكرخ بتحقيق فوزه الاول في الممتاز، وبرصيد 9 نقاط في المركز 16./انتهى

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