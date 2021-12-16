التخطيط تعلن عن اطلاق مشروع تعزيز سلاسل القيمة للاغذية الزراعية بالشراكة مع الاتحاد الأوربي ومركز التجارة الدولي

2021/12/16 | 16:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت وزارة التخطيط، عن اطلاق مشروع (تعزيز سلاسل القيمة للاغذية الزراعية وتحسين السياسات التجارية ) بالشراكة مع الاتحاد الأوربي ومركز التجارة الدولي.وقال مدير عام دائرة التعاون الدولي في وزارة التخطيط ساهر عبدالكاظم مهدي:" ان المشروع ممول من الاتحاد الاوربي ، ويجري تنفيذه من قبل مركز التجارة الدولي (ITC) ".واشار بحسب بيان لوزارة التخطيط ,الى :" ان الهدف من المشروع، هو تحسين سلاسل القيمة لمنتجات بعض المحاصيل الزراعية والدواجن من خلال تطوير ستراتيجيات وطنية للمنتجات التي تتمتع بامكانات عالية , اضافة إلى بناء تحالفات إنتاجية وتجارية لسلاسل القيمة الزراعية من اجل تعزيز القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن مساهمته في التهيئة لانضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية وتحقيق بيئة ملائمة لنمو الاعمال التجارية والزراعية المملوكة للشباب والارتقاء بمهارات رواد الاعمال مع تعزيز اطار السياسات التجارية ".ولفت مهدي الى :" ان المشروع سيركز على ثلاث محافظات رئيسة هي بغداد ونينوى والبصرة، ويسعى الى مواجهة التحديات والعقبات التي تواجه بيئة الاعمال ، والاسهام في تحقيق التعافي الاقتصادي، بالشراكة مع الجهات المانحة والوزارات العراقية ذات العلاقة وادارة المشروع"./انتهى2

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