2021/12/16 | 16:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _j6GkXvEuEA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نجم الربيعي: ما صدرولي بيان انهم ملائكة السماء!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نجم الربيعي: ما صدرولي بيان انهم ملائكة السماء!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).