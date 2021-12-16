الهجرة.. اطلاق وجبة جديدة من منحة العائدين

2021/12/16 | 16:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الخميس، اطلاق الوجبة الـ15 من منحة العائدين الى مناطقهم الاصلية، مشيرة الى عزمها على توزيع المنح لجميع العوائل العائدة بعد استحصال الاموال الكافية.

وقالت الوزارة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، اليوم (16 كانون الاول 2021)، انه "تم إطلاق منحة العودة للأسر العائدة من النزوح الطارئ وبعدد محدود بسبب عدم توفر التخصيصات المالية الكافية".

واضاف البيان، أن "المنحة تبلغ مليون ونصف المليون دينار لكل اسرة عائدة من النزوح إلى مناطق سكناها الأصلية"، مشيرة إلى أن "الوجبة شملت (2600) عائلة عائدة من النزوح الطارئ الى مناطقها الاصلية".

واوضح أنه "تم إعلان الاسماء عبر الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة وصفحة التواصل الاجتماعي المعتمدة من قبل الوزارة"، مؤكدة شمول الأسر العائدة في جميع محافظات البلاد".

واشار الى ان "الوزارة عازمة على توزيع المنح لجميع العوائل العائدة بعد حصولها على الاموال الكافية واقرار الموازنة خلال العام المقبل".

وتابع، ان "اطلاق المنح المالية للأسر النازحة يأتي ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة للحد من معاناة المتضررين وتحسين أوضاعهم".

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