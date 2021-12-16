فتح منفذ العبدلي الأسبوع المقبل بين الكويت والعراق

2021/12/16 | 16:57 - المصدر: قناة التغيير

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أعلن رئيس مجلس الوزراء الكويتي صباح الخالدعن فتح منفذ العبدلي الأسبوع المقبل لزيادة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والتنقل بين الكويت والعراق وفق الاشتراطات الصحية.

وأكد الخالد أن الوضع الصحي ما زال مستقراً والمطلوب هو الالتزام بالاجراءات الصحية ممثلة بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي والتلقيح وهي الوسائل لتخفيف الأضرار من حدة المتحورالجديد لفيروس كورونا اوميكرون.

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