أميركا تعتقل 5 مهربي مخدرات إيرانيين في سفينة مشتعلة قبالة عُمان

2021/12/16 | 16:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت البحرية الأميركية إنها أنقذت 5 إيرانيين يشتبه في قيامهم بتهريب مخدرات بعد أن أشعلوا النار على ما يبدو في شحنتهم على متن سفينة شراعية تقليدية قبالة سواحل عُمان.

وتصاعد دخان من القارب بعد أن أشعل من كانوا على متنه النار على ما يبدو، مع انفجار هز السفينة.



واستولت البحرية الاميركية على مخدرات متنوعة بحوالي 14.7 مليون دولار، كما اقتادت الإيرانيين الى خفر السواحل العماني.

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